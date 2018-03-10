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    Татьяна Слюз

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Доллары и гривны
    Госдолг Украины превысил 2 триллиона гривен
    21:06 20.02.2018
    979
    По словам председателя Государственной казначейской службы, по состоянию на 1 января 2018 года государственный долг Украины составил 2,14 триллиона гривен.
    Глава Госказначейства Татьяна Слюз
    Госказначейство подготовило новую систему уплаты налогов
    00:48 18.02.2017
    614
    Как пояснила глава ведомства Татьяна Слюз, система будет функционировать по аналогии с автоматическим возмещением НДС, то есть налогоплательщикам будут автоматически открыты счета.
    Депутаты Татьяна Слюз, Людмила Денисова и Александра Кужель
    Соратниц Тимошенко выдворили из ее палаты по решению суда
    08:00 18.01.2013
    20Лечение Тимошенко в Харьковской клинике
    Утром депутатов ознакомили с решением Дзержинского районного суда Харькова, после чего они покинули палату.
    Депутаты Татьяна Слюз, Людмила Денисова и Александра Кужель
    Три соратницы Тимошенко присоединились к ее акции неповиновения
    16:56 16.01.2013
    16Лечение Тимошенко в Харьковской клинике
    Людмила Денисова, Татьяна Слюз и Александра Кужель прибыли в больницу в Харькове, где находится Юлия Тимошенко, и присоединились к ее акции гражданского неповиновения.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Доллары и гривны
    Госдолг Украины превысил 2 триллиона гривен
    21:06 20.02.2018
    979
    По словам председателя Государственной казначейской службы, по состоянию на 1 января 2018 года государственный долг Украины составил 2,14 триллиона гривен.
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