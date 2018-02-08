Министерства потратили 1,2 млн гривен на закупку подарков

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Министерства в 2017 году потратили 1 190 060 гривен на закупку подарков и сувениров, сообщили в министерствах, пишут Украинские новости.

Как стало известно, на покупку подарков и сувениров в 2017 году Министерство молодежи и спорта потратило 8800 гривен, Министерство иностранных дел – 279 700 гривен, Министерство юстиции – 16 100 гривен, Министерство обороны – 674 900 гривен, Министерство внутренних дел – 199 900 гривен и Министерство финансов – 10 600 гривен.

Также сообщается, что среди подарков фигурируют: сувенирные тарелки, рубашки, платки и булавы, картины, еженедельники, ручки, флешки, календари, книги, авторские куклы, наручные часы и другая сувенирная продукция.

Министерством образования, Министерством инфраструктуры, Министерством экологии и природных ресурсов, Министерством культуры, Министерством здравоохранения и Министерством социальной политики покупка подарков за бюджетные средства в 2017 году не осуществлялась.

Также в Министерстве аграрной политики и продовольствия и Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщили, что в прошлом году не дарили подарков от имени министров или ведомств.

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