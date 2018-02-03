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    В Украине зафиксирован рекордный рост количества жалоб бизнеса

    (обновлено: )27120
    В 2017 году совет бизнес-омбудсмена получил 1638 жалоб и завершил расследование и закрыл 1042 дела. При этом прямой финансовый результат расследований совета за год составил 2,6 млрд гривен.
    Гривны, купюры
    REUTERS Konstantin Chernichkin

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. В конце 2017 года рекордно возросло количество жалоб бизнесменов на налоговиков и правоохранителей, передают "Українські Новини" со ссылкой на отчет офиса бизнес-омбудсмена.

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    Сообщается, что в 2017 году совет бизнес-омбудсмена получил 1638 жалоб и завершил расследование и закрыл 1042 дела. При этом прямой финансовый результат расследований совета за год составил 2,6 млрд гривен.

    Из общего количества жалоб 61% составили жалобы относительно налоговых вопросов, 12% — жалобы на действия правоохранительных органов, 9% — жалобы на действия государственных регуляторов, 5% — жалобы на действия органов местного самоуправления, 3% — жалобы относительно таможенных вопросов.

    В октябре-декабре прошлого года прямой финансовый результат расследований совета бизнес-омбудсмена составил 858,41 млн гривен.

    Совет бизнес-омбудсмена получил в 4-м квартале 729 жалоб, начал 519 расследований и закрыл 429 дел.

    "Это рекордное количество, что составляет почти половину всех жалоб 2017 года, а также четверть всех обращений с начала нашей деятельности", — говорится в отчете.

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    Напомним, по данным опроса, проведенного Американской торговой палатой в Украине, большинство представителей бизнеса считают, что коррупция в 2017 году была широко распространённым явлением в стране.

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