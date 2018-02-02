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    Погуляли. В Москве на корпоративе двое мужчин выпали из окна бизнес-центра

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    Как сообщили в полиции, во время корпоративной вечеринки в бизнес-центре на улице Академика Королева два человека выпали со второго этажа. Оба остались живы.
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    RIA News Юрий Лашов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. 

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    На северо-востоке Москвы двое нетрезвых мужчин выпали из окна второго этажа в разгар корпоративной вечеринки в бизнес-центре, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

    По его словам, оба были госпитализированы с переломами ног.

    "Во время корпоративной вечеринки в бизнес-центре на улице Академика Королева два человека выпали со второго этажа", — сказал собеседник агентства, уточнив, что мужчины остались живы, но получили переломы ног.

    В ГУМВД по Москве в свою очередь сообщили, что двое пьяных мужчин спрыгнули со второго этажа и получили переломы. Обоих увезли в больницу.

    Напомним, в январе сотрудники патрульной полиции Херсона в ходе празднования дня рождения коллеги устроили пьяную вечеринку, в ходе которой один из гостей выпал с 5-го этажа, а еще один получил сотрясение мозга. 

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