Погуляли. В Москве на корпоративе двое мужчин выпали из окна бизнес-центра

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина.

На северо-востоке Москвы двое нетрезвых мужчин выпали из окна второго этажа в разгар корпоративной вечеринки в бизнес-центре, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

По его словам, оба были госпитализированы с переломами ног.

"Во время корпоративной вечеринки в бизнес-центре на улице Академика Королева два человека выпали со второго этажа", — сказал собеседник агентства, уточнив, что мужчины остались живы, но получили переломы ног.

В ГУМВД по Москве в свою очередь сообщили, что двое пьяных мужчин спрыгнули со второго этажа и получили переломы. Обоих увезли в больницу.

Напомним, в январе сотрудники патрульной полиции Херсона в ходе празднования дня рождения коллеги устроили пьяную вечеринку, в ходе которой один из гостей выпал с 5-го этажа, а еще один получил сотрясение мозга.