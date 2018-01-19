Хищение газа на 1,4 млрд грн: суд взял под стражу 4 топ-менеджеров скандальной компании

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КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева 18 января избрал меры пресечения четырем подозреваемым по схеме завладения более 300 млн кубометров газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму более 1,4 млрд грн, сообщает сайт "Наші гроші".

Советнику директора ООО "Энергия" Игорю Кучме, который по версии следствия является организатором схемы, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн. По данным следствия, Кучма полностью контролирует деятельность ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия-Новояворовск".

nashigroshi.org Игорь Кучма

В свою очередь руководитель ООО "Энергия-Новый Раздел" Игорь Артимко взят под стражу с альтернативой внесения залога в размере 10 млн грн. Заместитель руководителя этой фирмы Игорь Илькив — содержание под стражей с залогом 3,4 млн. Финдиректор фирмы Олег Павлишин — содержание под стражей с залогом 2 млн грн.

Судебные заседания начались утром 18 января и закончились около 23:00.

Все четверо подозреваемых были задержаны 16 января во Львове.

Напомним, за месяц газ для потребителей подорожал почти на 10%.