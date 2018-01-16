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    Экономика

    СБУ и ГПУ проводят обыски в "Укргаздобыче"

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    В минувшем году силовики неоднократно проводили обыски в офисах "Укргаздобычи", в частности в рамках досудебного расследования по подозрению в присвоении государственных средств должностными лицами компании.
    Укргаздобыча (Укргазвидобування)
    Сайт ПАО "Укргаздобыча"

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Правоохранители проводят обыски в офисе крупнейшей в Украине газодобывающей компании, государственной "Укргаздобычи", говорится в сообщении компании во вторник.

    "Сегодня утром в ПАО "Укргаздобыча" представители СБУ и ГПУ. Проводятся следственные действия. Пока не известно, в каком деле. Ожидаем информацию", — говорится в сообщении компании в Facebook.

    Скриншот сообщения

    В минувшем году силовики неоднократно проводили обыски в этой компании, в частности в рамках досудебного расследования по подозрению в присвоении государственных средств должностными лицами компании.

    Ранее сообщалось, что крупнейшая в Украине газодобывающая компания, государственная "Укргаздобыча"» (контролируется "Нафтогазом") нарастила добычу газа в 2017 году почти на 5%, до 15 миллиардов кубометров.

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