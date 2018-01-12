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    "Укргаздобыча" нацелилась на месторождения на Западной Украине

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    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома" (627)

    (обновлено: )25101
    Для увеличения добычи газа в западном регионе "Укргаздобыча" активизирует работу по доразведке существующих месторождений, которыми оперирует ГПУ "Львовгаздобыча".
    Руководство Укргаздобычи на Западной Украине
    Пресс-служба ПАО "Укргаздобыча"

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. ПАО "Укргаздобыча" заявляет о намерении активизировать работу по доразведке существующих месторождений газа на Западной Украине.

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    "Для увеличения добычи газа в западном регионе Укргаздобыча активизирует работу по доразведке существующих месторождений, которыми оперирует ГПУ "Львовгаздобыча", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

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    Предприятие планирует провести разведочное бурение на 6 месторождениях "Львовгаздобыче".

    На днях сообщалось, что Польша увеличила экспорт газа в Украину вдвое. 

    Напомним, в конце прошлого года, комментируя решение Стокгольмского арбитража, президент Петр Порошенко заявил, что Украина может возобновить закупки газа у России, если он будет дешевый.

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    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

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