ГПУ вновь проводит обыски в "Укргаздобыче"

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины проводит обыски в ПАО "Укргаздобыча". Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании на странице в Facebook.

"Представители Генеральной прокуратуры Украины в сопровождении представителей СБУ вновь проводят обыски и выемку документов. ГПУ интересуют проведенные в 2016-2017 гг работы по гидроразрыву пластов и капитальному ремонту скважин, которые помогли ПАО "Укргаздобыча" достичь максимальной за последние пять лет суточной добычи природного газа", — говорится в сообщении.

Пост Укргаздобычи в Facebook

Как отмечается, обыски проводятся по постановлению Печерского районного суда города Киева от 11 августа 2017 года. Сообщается, что в соответствии с постановлением суда, правоохранители имеют право изъять первичные финансово-хозяйственные документы, связанные с отношениями "Укргаздобычи" с румынской компанией Tacrom Services S.R.L и белорусской "Белоруснефть".

"Укргаздобыча" отмечает, что изъятие важной для технологического процесса документации и массовые вызовы на допросы технических руководителей аппарата УГД и филиалов компании могут дестабилизировать работу Общества, негативно повлияет на выполнение крупнейшим газодобывающим предприятием Украины правительственной программы по увеличению добычи природного газа. Подобные действия правоохранителей также могут привести к ухудшению имиджа "Укргаздобычи" и Украина в международной бизнес среде", — говорится в сообщении.еральная прокуратура Украины (ГПУ) проводит обыски в ПАО "Укргаздобыча". Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. "Представители Генеральной прокуратуры Украины в сопровождении представителей СБУ вновь проводят обыски и выемку документов. ГПУ интересуют проведенные в 2016-2017 гг работы по гидроразрыву пластов и капитальному ремонту скважин, которые помогли ПАО "Укргаздобыча" достичь максимальной за последние пять лет суточной добычи природного газа", — говорится в сообщении. Как отмечается, обыски проводятся по постановлению Печерского районного суда города Киева от 11 августа 2017 года. Сообщается, что в соответствии с постановлением суда, правоохранители имеют право изъять первичные финансово-хозяйственные документы связанные с отношениями "Укргаздобычи" с румынской компанией Tacrom Services S.R.L и белорусской "Белоруснефть". "Укргаздобыча" отмечает, что изъятие важной для технологического процесса документации и массовые вызовы на допросы технических руководителей аппарата УГД и филиалов компании могут дестабилизировать работу Общества, негативно повлияет на выполнение крупнейшим газодобывающим предприятием Украины правительственной программы по увеличению добычи природного газа. Подобные действия правоохранителей также могут привести к ухудшению имиджа "Укргаздобычи" и Украина в международной бизнес среде", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в районном центре Кринички Днепропетровской области 55-летний местный житель развлекался бросанием гранат в пруд.