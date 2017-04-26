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    СБУ проводит обыски в офисе "Укргаздобычи"

    (обновлено: )19
    Представители СБУ мотивируют обыски незаконным использованием программного обеспечения, которое, как заявляет пресс-служба, компания официально и легально закупила через систему ProZorro.
    Укргаздобыча (Укргазвидобування)
    Сайт ПАО "Укргаздобыча"

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины проводит обыски в офисе "Укргаздобычи", сообщила пресс-служба компании.

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    "Обыски проводятся представителями СБУ по решению следственного судьи Шевченковского района Киева об изъятии компьютерной техники у руководителей компании и серверов", — говорится в сообщении компании в соцсети Facebook.

    Представители СБУ мотивируют обыски незаконным использованием программного обеспечения, которое, как заявляет пресс-служба, компания официально и легально закупила через систему ProZorro.

    В компании предупредили, что подобные действия могут дестабилизировать работу "Укргаздобычи", которая сотрудничает с представителями СБУ.

    Напомним, в минувшем году ГПУ проводила обыски в офисе "Укргаздобычи" по делу об отмывании денег и подделке документов.

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