СБУ подозревает сотрудников "Укргаздобычи" в хищении более 95 млн грн

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости. Служба безопасности Украины подозревает сотрудников "Укргаздобычи" в хищении более 95 миллионов гривен, в помещениях компании в Киеве, Полтаве и Харьковской области идут обыски, сообщила в среду пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили должностных лиц ПАО "Укргаздобыча"… Чиновники главного офиса "Укргаздобычи" и региональных филиалов общества по сговору с коммерческими структурами организовали механизм хищения денег компании через предоставление охранных услуг. Между тем, украинским законодательством запрещено осуществление охраны особо важных объектов государственной собственности частными структурами", — говорится в сообщении СБУ.

Для легализации сделки должностные лица заключили договоры с двумя частными охранными структурами якобы на оказание услуг обеспечения систем безопасности. "Чиновники незаконно перечислили коммерсантам более 95 миллионов гривен, которые затем "обналичили" и присвоили участники сделки", — подчеркивается в сообщении.

В рамках данного уголовного дела в среду правоохранители проводят санкционированные обыски в помещениях "Укргаздобыча" в Киеве, Полтаве, Харьковской области и офисах частных коммерческих структур, сообщает СБУ.

В феврале 2016 гогда Генпрокуратура Украины уже проводила обыски в четырех филиалах "Укргаздобычи" для изъятия документации относительно отношений компании с предприятиями-контрагентами по поставкам оборудования.

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Тогда в компании заявили, что целью обысков является изъятие документации относительно отношений "Укргаздобычи" с предприятиями-контрагентами по поставкам оборудования в течение 2014-2015 годов. Обыски также прошли в мае прошлого года в главном офисе компании в Киеве.