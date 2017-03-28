Замминистра времен Януковича арестован в Грузии по делу "Укргаздобычи"

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Грузии задержан бывший заместитель министра энергетики Украины времен президента Виктора Януковича Игорь Кирюшин, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"ГСУ ГПУ осуществляется досудебное расследование уголовного производства в отношении заместителя министра ТЭК времен Януковича — господина Кирюшина по подозрению в соучастии в завладении преступной организацией под руководством Януковича В.Ф. имуществом, принадлежащим ОАО "Укрнафта" и ОАО "Укргаздобыча", на общую сумму более 2 млрд грн", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

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По его словам, Кирюшин был задержан на территории Грузии 25 марта.

"Сегодня грузинская Фемида приняла решение о его временном аресте на 90 суток для принятия решения об экстрадиции в Украину", — отметил глава ГПУ.

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В феврале 2016 года Генпрокуратура Украины провела обыски в четырех филиалах "Укргаздобычи" для изъятия документации относительно отношений компании с предприятиями-контрагентами по поставкам оборудования в течение 2014-15 гг. Обыски также прошли в мае прошлого года в главном офисе компании в Киеве.