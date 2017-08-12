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    Происшествия

    В Днепропетровской области пьяный мужчина взрывал гранаты в пруду

    (обновлено: )12610
    Поводом для санкционированного обыска стали неадекватные действия мужчины, который бросал гранаты в пруд возле дома. Во время взрывов боеприпасов никто не пострадал.
    Изъятые гранаты у пьяного мужчины
    ГУНП в Днепропетровской области в facebook

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. В районном центре Кринички Днепропетровской области 55-летний местный житель развлекался бросанием гранат в пруд, сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.

    По месту жительства злоумышленника правоохранители нашли арсенал боеприпасов.

    Под Одесской хулиганы с гранатой напали на полицейских и угнали авто. Видео
    ГУ НП в Одесской области/Youtube
    Под Одессой хулиганы с гранатой напали на полицейских и угнали авто

    Поводом для санкционированного обыска стали неадекватные действия мужчины, который бросал гранаты в пруд возле дома. Во время взрывов боеприпасов никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли из кармана злоумышленника гранату Ф-1 и запал к ней.

    В погребе дома задержанного было обнаружено еще 9 гранат: одна Ф-1 и запал к ней и 8 гранат РГД-5 с запалом. Также в погребе правоохранители обнаружили тайник, где хранились корпус от гранаты Ф-1, 4 корпуса от гранаты РГД-5, а также отдельно 7 штук запалов. Некоторые боеприпасы были с маркировкой, на других маркировка была затерта механическим путем полностью или частично.

    По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса Украины. Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. Во время досудебного расследования будет выяснено происхождение этого арсенала боеприпасов.

    Ранее в результате взрыва гранаты в Новомосковске Днепропетровской области погиб 59-летний местный житель, два студента — 18 и 19 лет — с многочисленными ранениями госпитализированы

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