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    Топ-менеджмент "Укргаздобычи" повысил себе зарплаты в 13 раз

    (обновлено: )65
    В аудированном отчете компании говорится, что выплаты ведущему управленческому персоналу в 2016 году составили 31,363 миллиона гривен, тогда как годом ранее эта сумма была на уровне 2,471 миллиона гривен.
    Укргаздобыча (Укргазвидобування)
    Сайт ПАО "Укргаздобыча"

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Суммарный размер вознаграждения высшего руководства госкомпании "Укргаздобыча", которое включает заработную плату и премии, составил 31,363 миллиона гривен, что в 12,7 раза больше, чем в 2015 году (2,471 миллиона гривен).

    Ростислав Кравец
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Ключевой управленческий персонал компании насчитывал 5 человек по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 года. Компенсация ведущему персоналу состоит из денежных выплат, окладов по контрактам, премий и других выплат, предусмотренных коллективным договором. Выплаты ведущему управленческому персоналу в 2016 году составили 31,363 млн гривен (в 2015 — 2,471 млн гривен)", — сообщает Ukranews.com со ссылку на аудированный годовой финансовый отчет компании.

    Согласно сообщению, в прошлом году "Укргаздобыча" увеличила чистую прибыль в 78 раз до 11 919,6 миллиона гривен, увеличив при этом чистый доход от реализации продукции и предоставления услуг в 2,5 раза, или на 33 176,44 миллиона гривен, до 55 041,15 миллиона гривен.

    В конце апреля в офисе "Укргаздобычи" прошли обыски. Представители СБУ мотивировали их незаконным использованием программного обеспечения, которое, как заявляет пресс-служба, компания официально и легально закупила через систему ProZorro.

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