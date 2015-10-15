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    Россия против реструктуризации долга, значит Украина не заплатит - эксперт

    Тема:

    Списание госдолга Украины кредиторами (398)

    (обновлено: )1317110
    Более 75% держателей украинских евробондов, подлежащих реструктуризации, согласились списать Украине 3 миллиарда долларов долгов. Единственная страна, которая не приняла участие в голосовании кредиторов - это Россия.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Более 75% держателей украинских евробондов, подлежащих реструктуризации, согласились списать Украине 3 миллиарда долларов долгов. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Украинское фото
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    Глава правительства отметил, что единственная страна, которая не приняла участие в голосовании кредиторов — это Россия.

    Позиция России на общую платежеспособность Украины не повлияет, считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

    "Россия не согласилась на реструктуризацию долга, значит никаких дальнейших переговоров не будет. Мы просто им не заплатим", — прокомментировал Фурса в эфире радиостанции Голос Столицы.

    Эксперт также отметил, что к дефолту Украины невыплата не приведет.

    "Россия будет кричать на каждом шагу, что Украина в дефолте. Но это никого не будет волновать. И на общую платежеспособность Украины это не повлияет", — высказал свое мнение эксперт.

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