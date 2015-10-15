Россия против реструктуризации долга, значит Украина не заплатит - эксперт

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Более 75% держателей украинских евробондов, подлежащих реструктуризации, согласились списать Украине 3 миллиарда долларов долгов. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Глава правительства отметил, что единственная страна, которая не приняла участие в голосовании кредиторов — это Россия.

Позиция России на общую платежеспособность Украины не повлияет, считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

"Россия не согласилась на реструктуризацию долга, значит никаких дальнейших переговоров не будет. Мы просто им не заплатим", — прокомментировал Фурса в эфире радиостанции Голос Столицы.

Эксперт также отметил, что к дефолту Украины невыплата не приведет.

"Россия будет кричать на каждом шагу, что Украина в дефолте. Но это никого не будет волновать. И на общую платежеспособность Украины это не повлияет", — высказал свое мнение эксперт.