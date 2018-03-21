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    Всемирный день поэзии. Справка

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    Первый Всемирный день поэзии прошел 21 марта 2000 года в Париже. Основная цель Дня поэзии заключается в создании условий для развития языков, находящихся под угрозой исчезновения.
    Книги
    flickr.com/Kate Ter Haar

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Всемирный день поэзии отмечается в среду.

    Ниже приводится справочная информация.

    Всемирный день поэзии отмечается ежегодно 21 марта. Он был учрежден на 30-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО, состоявшейся в Париже в 1999 году.

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    Основная цель Дня поэзии заключается в поддержке языкового многообразия средствами поэтического самовыражения и в создании условий для развития языков, находящихся под угрозой исчезновения.

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    Всемирный день поэзии – это повод почтить поэтов, возродить устные традиции поэтических чтений, повысить интерес к чтению, письму и преподаванию поэзии, способствовать сближению между поэзией и другими видами искусства, такими, как театр, танцы, музыка и живопись, а также обеспечить более широкое освещение поэзии в средствах массовой информации.

    Отмечая Всемирный день поэзии, ЮНЕСКО обращает внимание на способность поэтического слова пробуждать в человеке его творческие способности.

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    Поэзия объединяет страны, народы, культуры и помогает людям понять друг друга.

    Слово "поэзия" происходит от греческого poieo – творить, создавать, строить, созидать.

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    Считается, что древнейшее поэтическое произведение было написано в 23 веке до нашей эры. Это стихи-гимны аккадской принцессы и верховной жрицы, известной как Энхедуанна. Гимны Энхедуанны считались священными.

    Стихотворная форма вплоть до эпохи Возрождения почиталась в Европе как одно из основных условий красоты и была практически единственным инструментом превращения слова в искусство. 

    Первый Всемирный день поэзии прошел 21 марта 2000 года в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО. 

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