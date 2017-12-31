Полиция отпустила украинскую поэтессу, задержанную накануне в Москве

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Украинскую поэтессу Евгению Бильченко, которую ранее задержали полицейские после срыва ее концерта в Москве, отпустили.

Накануне российская фотожурналист и волонтер Виктория Ивлева на своей странице в Facebook сообщила, что в связи с инцидентом в клубе ICON друзья Бильченко вызвали полицию.

Читайте также — Евгения Бильченко: моя поездка в Россию и разрушенные мифы

"В клубе ICON на Болотной набережной казаками была сорвана дружеская встреча с Женей Бильченко, замечательным украинским поэтом. Казаки, как обычно, вели себя настолько агрессивно, что пришлось вызывать полицию. Полиция приехала, прошла в клуб сквозь оцепление казаков, вывела оттуда Женю, проверила ее документы, с которыми все оказалось в порядке, а потом усадили Женю в машину и повезли в отделение Якиманка, чтобы, как у них говорится, "пробить по базе". Чем пробивка окончится — неизвестно", — отметила Ивлева.

Читайте также: Стало известно, кого надо "благодарить" за срыв концерта Райкина в Одессе

Позже стало известно, что поэтессу отпустили из полиции без составления протокола.