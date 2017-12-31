наверх
31.12.201720:22
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Полиция отпустила украинскую поэтессу, задержанную накануне в Москве

    (обновлено: )61
    По данным российского волонтера Виктории Ивлевой, накануне в клубе ICON на Болотной набережной в Москве "казаками была сорвана дружеская встреча с Евгенией Бильченко. Полиция, прибывшая на место происшествия, задержала украинку.
    Евгения Бильченко. Архивное фото
    Facebook Евгения Бильченко

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Украинскую поэтессу Евгению Бильченко, которую ранее задержали полицейские после срыва ее концерта в Москве, отпустили. 

    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    zaxid.net
    Ультиматум и столкновения. Как сорвали концерт украинского певца во Львове

    Накануне российская фотожурналист и волонтер Виктория Ивлева на своей странице в Facebook сообщила, что в связи с инцидентом в клубе ICON друзья Бильченко вызвали полицию.

    Читайте также — Евгения Бильченко: моя поездка в Россию и разрушенные мифы

    "В клубе ICON на Болотной набережной казаками была сорвана дружеская встреча с Женей Бильченко, замечательным украинским поэтом. Казаки, как обычно, вели себя настолько агрессивно, что пришлось вызывать полицию. Полиция приехала, прошла в клуб сквозь оцепление казаков, вывела оттуда Женю, проверила ее документы, с которыми все оказалось в порядке, а потом усадили Женю в машину и повезли в отделение Якиманка, чтобы, как у них говорится, "пробить по базе". Чем пробивка окончится — неизвестно", — отметила Ивлева. 

    Читайте также: Стало известно, кого надо "благодарить" за срыв концерта Райкина в Одессе

    Позже стало известно, что поэтессу отпустили из полиции без составления протокола.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Юлия Тимошенко
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Захват "Укрпочты" в Харькове
    Захват здания "Укрпочты" в Харькове
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Боец ВСУ в зоне АТО
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие