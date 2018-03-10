По данным российского волонтера Виктории Ивлевой, накануне в клубе ICON на Болотной набережной в Москве "казаками была сорвана дружеская встреча с Евгенией Бильченко. Полиция, прибывшая на место происшествия, задержала украинку.
В отношениях двух родственных стран и культур – Украины и России – создана искусственная проблема войны народов: в ней виноваты все, обе власти и оба лагеря медиа, все, кроме простых людей, уверена поэт Евгения Бильченко.
Почему люди боятся сказать, что их обманули на Майдане, используя демократическую идею для приведения к власти олигархата? В странном балансе с нацистами. Да, именно с нацистами, не гипербола, рассуждает Евгения Бильченко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.