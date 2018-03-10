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    Евгения Бильченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Евгения Бильченко. Архивное фото
    Полиция отпустила украинскую поэтессу, задержанную накануне в Москве
    19:50 31.12.2017
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    По данным российского волонтера Виктории Ивлевой, накануне в клубе ICON на Болотной набережной в Москве "казаками была сорвана дружеская встреча с Евгенией Бильченко. Полиция, прибывшая на место происшествия, задержала украинку.
    Евгения Бильченко
    Евгения Бильченко: моя поездка в Россию и разрушенные мифы
    14:58 27.07.2017
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    В отношениях двух родственных стран и культур – Украины и России – создана искусственная проблема войны народов: в ней виноваты все, обе власти и оба лагеря медиа, все, кроме простых людей, уверена поэт Евгения Бильченко.
    Евгения Бильченко
    Страх, нацизм и авторитаризм. Культуролог Бильченко о происходящем в Украине
    14:25 09.02.2017
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    Почему люди боятся сказать, что их обманули на Майдане, используя демократическую идею для приведения к власти олигархата? В странном балансе с нацистами. Да, именно с нацистами, не гипербола, рассуждает Евгения Бильченко.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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