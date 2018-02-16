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    Поэт-сатирик Губерман о том, почему ему стыдно за Россию

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    Поэт Игорь Губерман, проживающий в Израиле, признался, что очень больно воспринимает все происходящее в нынешней России, однако ему стыдно за нее.
    Канал на Youtube ZIK

    Известный поэт-сатирик Игорь Губерман признался. что ему стыдно за Россию, ведь он "не перерезал с ней пуповину".

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    "И вот знаете, мои друзья, которые когда-то переехали в Израиль, они уже давно перерезали эту пуповину с Россией, они перерезали эту такую живую связь с ней. И поэтому они очень спокойно смотрят на то, что там сейчас происходит. Мол, убили Немцова, то странно, что не убили еще кого-то, странно, что до сих пор жив Навальный", — заявил Губерман в эфире телеканала ZIK.

    Поэт признался, что очень больно воспринимает все происходящее в нынешней России.

    "Вот я очень больно все это воспринимаю, я с Россией пуповину не перерезал. Я продолжаю писать стихи, в том числе и русские", — сказал он.

    Губерман заявил, что ему очень стыдно за Россию.

    "Ведь какое огромное количество идиотов и негодяев пробились к власти и делают там очень смешные вещи. Поэтому там еще и юмора предостаточно", — отметил поэт, приведя в пример депутата ГД РФ Наталью Поклонскую.

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