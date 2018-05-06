Трагически погиб известный в театральных кругах российский режиссер

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Заслуженный деятель искусств России, актер и режиссер Юрий Томошевский, основавший петербургский театр "Приют комедианта", скончался 5 мая в результате несчастного случая.

"Пятого мая 2018 года трагически погиб в результате несчастного случая актер и режиссер, заслуженный деятель искусств России Юрий Валентинович Томошевский", — сообщается на официальной странице Романтического театра Юрия Томошевского "ВКонтакте".

По информации издания "Фонтанка", Томошевский скончался во время частной поездки в Германию.

Юрий Томошевский родился 11 августа 1956 года в Пятигорске, в 1978 году окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства им. Луначарского в Москве. С 1978 по 1993 год работал актером Большого драматического театра им. Горького в Ленинграде.

В 1987 году при поддержке Георгия Товстоногова открыл в подвальном помещении в центре Ленинграда театр "Приют комедианта" и многие годы был его художественным руководителем.

С 2006 года и до конца жизни Томошевский был главным режиссером государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества. Также с 2013 года он руководил Романтическим театром Юрия Томошевского.

"С его уходом осиротели не только сцены филармонии для детей и юношества, арт-подвала "Бродячая собака" и множества других театральных площадок, на которых работал Юрий Томошевский, с его уходом весь мир Театра понес невосполнимую утрату. От нас ушел певец красоты, последний поэт и романтик театра", — отмечается в сообщении Романтического театра Юрия Томошевского.

О дате и месте похорон режиссера пока не сообщается.

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