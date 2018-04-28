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    Культура

    Умер известный режиссер, снявший "Вокруг света за 80 дней"

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    Определяющим в карьере режиссера Майкла Андерсона стал фильм "Вокруг света за 80 дней" 1956 года, основанный на романе французского писателя Жюля Верна. Картина получила пять премий "Оскар" и другие награды.
    Майкл Андерсон (слева) с Майком Тоддом и Фрэнком Синатрой, 1956 г.
    Википедия

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Британский режиссер Майкл Андерсон, наиболее известный по работе над фильмами "Вокруг света за 80 дней" и "Бегство Логана", скончался в Канаде в возрасте 98 лет, сообщает издание Wrap со ссылкой на представителя семьи режиссера.

    По данным издания, Андерсон скончался в своем доме из-за болезни сердца 25 апреля.

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    Режиссер начал свою карьеру в 1930-х годах в качестве актера, но позднее стал работать по другую сторону камеры помощником режиссера.

    Как отмечает издание Deadline, определяющим в карьере режиссера стал фильм "Вокруг света за 80 дней" 1956 года, основанный на романе французского писателя Жюля Верна. Картина получила пять премий "Оскар" и другие награды. Сам Андерсон был номинирован на "Оскар" за лучшую режиссуру, но уступил награду Джорджу Стивенсу с его фильмом "Гигант".

    Среди наиболее известных фильмов Андерсона также лента 1955 года "Разрушители плотин" о Второй мировой войне и фантастическая картина 1976 года "Бегство Логана", которая получила премию "Оскар" за лучшие спецэффекты.

    Читателям он известен как писатель Сергей Оксенюк. В 2004 году вышла первая книга его приключенческо-фантастической трилогии  "Лісом, небом, водою" ("Лисий"). В апреле 2018 года состоялась презентация его нового романа — "Вбивство п’яної піонерки".

    Ранее сообщалось, что в Риме (Италия) от сердечного приступа скончался известный украинский геолог и исследователь Антарктиды Виталий Вернигоров, который возвращался после двухнедельной антарктической экспедиции.

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