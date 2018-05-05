Украина среди фаворитов на выход в финал Евровидения

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Букмекеры высоко оценивают шансы Украины на выход в финал Евровидения, говорится на сайте песенного конкурса.

По версии букмекеров, в топ-5 участников второго полуфинала, которые с большой вероятностью попадут в финал шоу (с конца): Молдова, Украина, Австралия, Швеция и Норвегия.

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В десятку также вошли Нидерланды, Польша, Дания, Венгрия и Латвия.

Скриншот eurovisionworld.com Фавориты на выход в финал Евровидения по версии букмекеров

63-й песенный конкурс Евровидение пройдет в столице Португалии — Лиссабоне. Два полуфинала и гранд-финал состоятся 8, 10 и 12 мая соответственно.

Украину на песенном конкурсе представляет исполнитель Melovin с песней Under the Ladder. Он выйдет на сцену последним, под номером 18 во втором полуфинале.