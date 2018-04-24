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    Культура

    Поклонники в восторге. Эмили Ратаковски полностью обнажилась

    (обновлено: )22810
    Супермодель непринужденно присела на кресле в комнате, едва прикрыв пышную грудь рукой, как это она часто делает. Новое фото вызвало шквал одобрительных отзывов многочисленных поклонников.
    Эмили Ратаковски. Архивное фото
    emrata

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Супермодель Эмили Ратаковски в очередной раз порадовала многочисленных поклонников стройным телом, полностью обнажившись для фотосесии.

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    Ратаковски непринужденно присела на кресле в комнате, едва прикрыв пышную грудь рукой, как это она часто делает. Соблазнительный снимок в Instagram модель сопроводила подписью "NY", что можно перевести как "Нью-Йорк".

    emrata
    Эмили Ратаковски полностью обнажилась

    Всего через 15 минут после публикации эротической фотографии, поклонники оставили тысячи довольных отзывов и больше 230 тысяч лайков.

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