Раритетная эротическая фотосессия Ратаковски шокировала сеть (18+)

Американская супермодель Эмили Ратаковски снялась для альбома Джонатана Ледера в 2012 году. Фото из книги Collectors Edition Photo Book, которые сама модель хотела оставить в тайне, попали в сеть.

Модель признавалсь, что не хотела публикации этих фото.

А сам фотограф рассказывал, что во время фотосессии был поражен легкостью и образованностью Эмили.

Ранее Ратаковски опубликовала новые фотографии, на которых запечатлена полностью обнаженной.

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