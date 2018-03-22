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    Культура

    Фотосессия Ратаковски в шляпе, которая собрала 1,5 млн лайков за полдня

    (обновлено: )43
    Фото Эмили Ратаковски были опубликованы Instagram и успели собрать за 15 часов свыше 1,5 миллионов лайков. На первом снимке модель запечатлена в одной лишь соломенной шляпе, а на втором она демонстрирует девушку лежащей во время принятия солнечных ванн.
    Американская супермодель Эмили Ратаковски
    emrata

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Американская супермодель Эмили Ратаковски опубликовала новые фотографии, на которых запечатлена полностью обнаженной.

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    Фото были опубликованы Instagram и успели собрать за 15 часов свыше 1,5 миллионов лайков. На первом снимке Эмили запечатлена в одной лишь соломенной шляпе, стоящей у стены прикрываясь руками, а на втором она демонстрирует Ратаковски лежащей во время принятия солнечных ванн.

    emrata
    Американская супермодель Эмили Ратаковски

    Ранее сообщалось, что после церемонии "Оскар" Ратаковски сфотографировалась обнаженной, показав свое идеальное тело.

    emrata
    Американская супермодель Эмили Ратаковски

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