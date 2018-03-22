Фотосессия Ратаковски в шляпе, которая собрала 1,5 млн лайков за полдня

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Американская супермодель Эмили Ратаковски опубликовала новые фотографии, на которых запечатлена полностью обнаженной.

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Фото были опубликованы Instagram и успели собрать за 15 часов свыше 1,5 миллионов лайков. На первом снимке Эмили запечатлена в одной лишь соломенной шляпе, стоящей у стены прикрываясь руками, а на втором она демонстрирует Ратаковски лежащей во время принятия солнечных ванн.

emrata Американская супермодель Эмили Ратаковски

Ранее сообщалось, что после церемонии "Оскар" Ратаковски сфотографировалась обнаженной, показав свое идеальное тело.