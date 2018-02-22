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    Культура

    Супермодель Ратаковски разместила в сети сногсшибательные фото

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    Супермодель и актриса Эмили Ратаковски рассказала журналу о темных сторонах модельного бизнеса и проблемах сексуального насилия. Количество поклонников звезды в Instagram превышает 16.5 млн. пользователей.
    Супермодель Ратаковски разделась для фотосессии в модном глянце
    emrata

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Американская модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram соблазнительную фотосессию мартовского выпуска Vanity Fair.

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    Супермодель рассказала журналу о темных сторонах модельного бизнеса и проблемах сексуального насилия.

    emrata
    Супермодель Ратаковски разделась для фотосессии в модном глянце

    "Я убеждена, что мужчины, которые злоупотребляют своим служебным положением, должны быть наказаны", — говорит Эмили.

    emrata
    Супермодель Ратаковски разделась для фотосессии в модном глянце

    Модель стала известной благодаря съемкам в клипе Робина Тика "Blurred Lines". Количество поклонников звезды в Instagram перевалило за 16.5 млн.

    Ранее сообщалось, что известная американская стилистка Мими Каттрелл опубликовала в своем Instagram фото обнаженной супермодели Беллы Хадид.

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