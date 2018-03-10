Супермодель и актриса Эмили Ратаковски рассказала журналу о темных сторонах модельного бизнеса и проблемах сексуального насилия. Количество поклонников звезды в Instagram превышает 16.5 млн. пользователей.
Красавица супермодель, которая совсем не стесняется раздеваться в клипах и фотосессиях, появилась в виде богини. В этот раз профиль Эмили в Instagram пополнился обнаженным фото, теперь на девушке совершенно не было одежды.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
Супермодель и актриса Эмили Ратаковски рассказала журналу о темных сторонах модельного бизнеса и проблемах сексуального насилия. Количество поклонников звезды в Instagram превышает 16.5 млн. пользователей.