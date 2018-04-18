Названа самая красивая женщина года

ANGELA WEISS / AFP

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Американская певица Пинк признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.

Она появилась на обложке издания вместе со своими детьми — сыном Джеймсоном и дочерью Уиллоу. Фото опубликовано на сайте журнала.

people.com Певица Пинк

"Я чувствую себя более красивой и я решила, что всю неделю, пока в продаже этот журнал, никто не посмеет смотреть мне прямо в глаза", — пошутила Пинк, комментируя решение редакции в телешоу Эллен Дедженерес.

"Нет ничего плохого в красоте и нет ничего плохого в том, чтобы быть красивым внутри, быть красивым снаружи. Это все разные оттенки, разные масштабы. Это означает то, что вы сами в это вкладываете", — добавила Пинк.

Она также считает чувство юмора своей лучшей частью. "Думаю, с одной стороны, мое чувство юмора — лучшая часть во мне, а с другой стороны, сейчас чудесное время, когда мы прославляем самых разных людей", — сказала певица.

В прошлом году самой красивой женщиной стала американская актриса Джулия Робертс.