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    Названа самая красивая женщина года

    (обновлено: )42713
    Cамой красивой женщиной по версии журнала People стала американская актриса певица Пинк. Она появилась на обложке издания вместе сыном Джеймсоном и дочерью Уиллоу.
    Певица Пинк
    ANGELA WEISS / AFP

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Американская певица Пинк признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.

    Она появилась на обложке издания вместе со своими детьми — сыном Джеймсоном и дочерью Уиллоу. Фото опубликовано на сайте журнала.

    people.com
    Певица Пинк

    "Я чувствую себя более красивой и я решила, что всю неделю, пока в продаже этот журнал, никто не посмеет смотреть мне прямо в глаза", — пошутила Пинк, комментируя решение редакции в телешоу Эллен Дедженерес.

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    instagram.com/ohana_tavares
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    "Нет ничего плохого в красоте и нет ничего плохого в том, чтобы быть красивым внутри, быть красивым снаружи. Это все разные оттенки, разные масштабы. Это означает то, что вы сами в это вкладываете", — добавила Пинк.

    Она также считает чувство юмора своей лучшей частью. "Думаю, с одной стороны, мое чувство юмора — лучшая часть во мне, а с другой стороны, сейчас чудесное время, когда мы прославляем самых разных людей", — сказала певица.

    В прошлом году самой красивой женщиной стала американская актриса Джулия Робертс.

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