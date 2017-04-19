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    Джулия Робертс названа самой красивой женщиной планеты

    (обновлено: )22811
    Как пишет издание People, "прошло 26 лет с того момента, как Джулия Робертс впервые появилась на обложке People с рейтингом "Самых красивых в мире" и она все еще остается нашей любимой красоткой".
    Джулия Робертс
    LOIC VENANCE / AFP

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Американская актриса Джулия Робертс уже в пятый раз названа самой красивой женщиной года по версии журнала People.

    Как пишет издание, "прошло 26 лет с того момента, как Джулия Робертс впервые появилась на обложке People с рейтингом "Самых красивых в мире" и она все еще остается нашей любимой красоткой".

    49-летняя Робертс сказала, что "очень польщена" удостоится такого титула уже в пятый раз. Также актриса добавила, что "на данный момент находится на пике".

    twitter.com/people
    Джулия Робертс

    Напомним, в 2016 году рейтинг возглавляла американская актриса Дженнифер Энистон.

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