Джулия Робертс названа самой красивой женщиной планеты

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КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Американская актриса Джулия Робертс уже в пятый раз названа самой красивой женщиной года по версии журнала People.

Как пишет издание, "прошло 26 лет с того момента, как Джулия Робертс впервые появилась на обложке People с рейтингом "Самых красивых в мире" и она все еще остается нашей любимой красоткой".

49-летняя Робертс сказала, что "очень польщена" удостоится такого титула уже в пятый раз. Также актриса добавила, что "на данный момент находится на пике".

twitter.com/people Джулия Робертс

Напомним, в 2016 году рейтинг возглавляла американская актриса Дженнифер Энистон.