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17.04.201811:02
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    Культура

    Откровенный наряд Бейонсе на фестивале едва не слетел

    (обновлено: )9701
    На звезде был соблазнительный наряд от Balmain, который едва не обнажил прелести красавицы, поэтому она постоянно держала руку в зоне декольте. А под конец выступления с Бейнсе слетели кожаные ботфорты.
    Выступление Бейонсе на фестивале Coachella
    из открытых источников

    КИЕВ, 17 апр – РИА Новости Украина. Певица Бейонсе выступила на фестивале Coachella в составе группы Destiny's Child. Певица ошеломила своим откровенным сценическим нарядом.

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    На звезде был соблазнительный наряд от Balmain, который едва не обнажил прелести красавицы, поэтому она постоянно держала руку в зоне декольте. А под конец выступления с Бейнсе слетели кожаные ботфорты.

    скриншот с видео
    Выступление Бейонсе на фестивале Coachella

    Ранее сообщалось, что Рианна показала модный вид с фестивале Coachella 2018, который вызвал особое разочарование поклонников.

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