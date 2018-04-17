Откровенный наряд Бейонсе на фестивале едва не слетел

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КИЕВ, 17 апр – РИА Новости Украина. Певица Бейонсе выступила на фестивале Coachella в составе группы Destiny's Child. Певица ошеломила своим откровенным сценическим нарядом.

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На звезде был соблазнительный наряд от Balmain, который едва не обнажил прелести красавицы, поэтому она постоянно держала руку в зоне декольте. А под конец выступления с Бейнсе слетели кожаные ботфорты.

скриншот с видео Выступление Бейонсе на фестивале Coachella

Ранее сообщалось, что Рианна показала модный вид с фестивале Coachella 2018, который вызвал особое разочарование поклонников.