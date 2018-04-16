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    Фотоленты

    "Жаркий фестиваль" Coachella-2018: откровенность во всем

    (обновлено: )155
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    REUTERS Mario Anzuoni
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    REUTERS Mario Anzuoni
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    REUTERS Mario Anzuoni
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    REUTERS /Mario Anzuoni
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    REUTERS Mario Anzuoni
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    REUTERS Mario Anzuoni
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    REUTERS Mario Anzuoni
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    REUTERS Mario Anzuoni
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    REUTERS Mario Anzuoni
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    REUTERS Mario Anzuoni
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    REUTERS Mario Anzuoni
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    REUTERS Mario Anzuoni
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    REUTERS Mario Anzuoni
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    REUTERS Mario Anzuoni
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    REUTERS Mario Anzuoni
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    REUTERS Mario Anzuoni
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    REUTERS Mario Anzuoni
    Coachella-2018: фестивальный сезон открыт
    REUTERS Mario Anzuoni

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    Все фотоленты

    В Индио (Калифорния) проходит ежегодный музыкальный фестиваль Coachella Valley Music & Arts, считающийся одним из главных и самых массовых событий года в мире современной музыки.

    Этот фестиваль любят молодые, прежде всего, за свободу самовыражения. Коачеллу называют "жарким фестивалем": на фоне раскаленных пустынных пейзажей знаменитые музыканты выступают на сцене, а зрители откликаются на музыку танцами и не стесняются проявления своих чувств.

    Смотрите также: Слоны, дети, безумие. Фестиваль воды в Таиланде

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