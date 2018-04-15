Обнародовано имя нового исполнителя роли Терминатора

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Режиссер Тим Миллер, снимающий новый фильм о Терминаторе, назвал имя актера, который заметит Арнольда Шварценеггера — им станет 35-летний американский актер Гэбриел Луна. Об этом он заявил в интервью изданию Deadline.

Луна известен по роли Призрачного гонщика из сериала "Агенты Щ.И.Т.".

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Ожидается, что фильм начнут снимать этим летом, его сценарий засекречен. Премьера намечена на 22 ноября 2019 года.

Ранее 70-летнему Шварценеггеру провели открытую операцию на сердце. Очнувшись, он произнес слова: "I'm back" ("Я вернулся"), отсылая к культовой фразе своего персонажа.