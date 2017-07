"Железному Арни" - 70. Биография Арнольда Шварценеггер

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Американский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер отмечает в воскресенье 70-летие.

Ниже приводится биографическая справка.

Американский культурист и актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger), полное имя Арнольд Алоис Шварценеггер (Arnold Alois Schwarzenegger), родился 30 июля 1947 года в деревне Таль в Австрии.

Его отец, Густав Шварценеггер, был начальником местной полиции, участником Второй мировой войны (1939-1945).

С 14 лет Арнольд Шварценеггер начал заниматься культуризмом. В августе 1966 года он переехал в Мюнхен, чтобы продолжить дальше профессионально заниматься бодибилдингом.

В 1965 году Арнольд Шварценеггер проходил службу в Вооруженных силах Австрии в танковых войсках.

В 1968 году Шварценеггер переехал в США, где выиграл пять титулов по бодибилдингу "Мистер вселенная" и семь – "Мистер Олимпия".

По окончании Колледжа Санта-Моники в Калифорнии, он поступил в Университет Висконсина. В 1979 году он получил степень бакалавра наук в области бизнеса и международной экономики.

В 1983 году Шварценеггер получил американское гражданство.

Смотрите также: Шварценеггер "испортил" фото тайским туристам

В кино на большом экране Шварценеггер впервые появился в 1970 году в фильме "Геркулес в Нью-Йорке" (Hercules in New York).

За работу в картине "Оставайся голодным" (Stay Hungry, 1976) он получил премию "Золотой глобус" в номинации "лучший дебют".

Коммерчески успешным стал фильм "Конан-варвар" (Conan the Barbarian, 1982), где актер сыграл главную роль, а также сиквел этой картины – "Конан-разрушитель" (Conan the Destroyer, 1983).

В историю кино Шварценеггер вошел как исполнитель главной роли в фантастическом боевике Джеймса Кэмерона "Терминатор" (Terminator, 1984).

Образ супергероя актер воплотил и в нескольких последующих картинах: "Коммандо" (Commando, 1985), "Хищник" (Predator, 1987), "Бегущий человек" (Running Man, 1987).

В 1991 году на экраны вышло продолжение боевика о машинах из будущего – "Терминатор 2: Судный день" (Terminator 2: Judgment Day), собравшее более полумиллиарда долларов в кинопрокате.

В 1992 году он попробовал себя в роли режиссера, сняв ремейк фильма 1945 года "Рождество в Коннектикуте" (Christmas in Connecticut).

В комедиях "Близнецы" (Twins, 1988), "Детсадовский полицейский" (Kindergarten Cop, 1990), "Джуниор" (Junior, 1994), "Правдивая ложь" (True Lies, 1994) Арнольду Шварценеггеру удалось отойти от амплуа супергероя.

Во второй половине 1990-х годов Шварценеггер перенес две операции на сердце и некоторое время не снимался. В 1999 году он вернулся на экран в фильме "Конец света" (End of Days), затем он снялся в главных ролях в картинах "Шестой день" (6th Day, 2000) и "Возмещение ущерба" (Collateral Damage, 2002).

В 2003 году вышел фильм "Терминатор-3: восстание машин", после которого Шварценеггер ушел из киноиндустрии.

В 2003-2011 годах Арнольд Шварценеггер занимал пост губернатора Калифорнии.

В феврале 2011 года он заявил, что возвращается в кино после семилетней паузы в актерской карьере. В период губернаторства Шварценеггер появился в небольшой роли в фильме Сильвестра Сталлоне "Неудержимые" (Expendables, 2010), позже сыграл Тренча в "Неудержимых-2" (Expendables 2, 2012) и "Неудержимых-3" (Expendables 3, 2014).

В 2013 году он сыграл главные роли в боевиках "Возвращение героя" (Last Stand), "План побега" (Escape Plan) и "Саботаж" (Sabotage), в 2015 году – в триллере "Зараженная" (Maggie).

Очередной эпизод франшизы "Терминатор: Генезис" (Terminator Genisys), вышедший в 2015 году, не понравился критикам, поэтому руководство студии решило более не продолжать работу над легендарным блокбастером со Шварценеггером.

В апреле 2017 года в прокат вышел фильм "Последствия" (Aftermath) с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Картина снята по мотивам событий, связанных с катастрофой над Боденским озером.

В феврале 2018 года планируется выход масштабного российско-китайского фильма Олега Степченко "Тайна Печати дракона: Путешествие в Китай", где Шварценеггер снимался вместе с Джеки Чаном, Андреем Мерзликиным и Юрием Колокольниковым.

Арнольд Шварценеггер был исполнительным продюсером картины "Последний киногерой", он продюсировал триллеры со своим участием – "Шестой день" и "Последствия".

В 2017 году актер стал ведущим реалити-шоу "Ученик" на телеканале NBC.

Он является автором книги "Вспомнить все. Моя невероятно правдивая история".

Арнольд Шварценеггер также известен как основатель организации R20, которая занимается борьбой с климатическими изменениями за сохранение окружающей среды.

В 2012 году он объявил о создании Института государственной и глобальной политики Шварценеггера (The USC Schwarzenegger Institute for State and Global Policy) на базе Университета Южной Калифорнии.

Арнольд Шварценеггер был удостоен различных наград. Он является обладателем кинематографических премий "Золотой глобус" (1977), "Бэмби" (1996), "Золотая камера" (1997, 2015), "Эмми" (2014), Кинофестиваля Цюрихе (2015) и др.

В 1987 году на Аллее Славы в Голливуде была открыта его именная "звезда".

В апреле 2017 года он был удостоен степени командора французского ордена Почетного легиона за деятельность в области экологии.

В 2015 году введен в Зал славы Вооруженных сил Австрии.

В июле 2011 года в родном доме Шварценеггера в Тале в Австрии был открыт его музей.

В 1986 году Арнольд Шварценеггер женился на племяннице бывшего президента США Джона Кеннеди – американской журналистке Марии Шрайвер. В браке родилось четверо детей: дочери Кэтрин Юнис и Кристина Мария Аврелия, сыновья Патрик Арнольд и Кристофер Сарджент. С 2011 года супруги живут отдельно. У Шварценеггера также есть внебрачный сын Джозеф.