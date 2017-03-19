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    Кличко: в детстве я не мог подумать, что Шварценеггер будет за меня болеть

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    Мэр Киева Виталий Кличко находится в дружеских отношениях с Арнольдом Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне, в частности Шварценеггер помогает братьям Кличко проводить аукционы благотворительного фонда.
    Канал "112 Украина" в Youtube

    "Мы очень хорошие приятели, я очень рад, что мы встречаемся очень часто. В детстве в моей комнате было огромное количество фотографий с Шварценеггером и Сталлоне, я никогда не думал, что когда-то они будут сидеть в первом ряду, держать кулаки, я никогда не думал, что мы будем дружить и мы дружим, встречаемся очень часто", — рассказал Кличко на телеканале "112 Украина".

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    По словам Кличко, Шварценеггер помогал в благотворительном аукционе фонда.

    "Арнольд в последний раз помогал на аукционе, которые проводил Володя (Владимир Кличко — Ред.), дал свою куртку на аукцион, чтобы помогать больным детям. Куртка, в которой он играл Терминатора, была продана за 600 тыс. долл. и эти деньги идут в фонд братьев Кличко, для того, чтобы помогать тем детям, которые нуждаются", — добавил мэр.

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