Кличко: в детстве я не мог подумать, что Шварценеггер будет за меня болеть

"Мы очень хорошие приятели, я очень рад, что мы встречаемся очень часто. В детстве в моей комнате было огромное количество фотографий с Шварценеггером и Сталлоне, я никогда не думал, что когда-то они будут сидеть в первом ряду, держать кулаки, я никогда не думал, что мы будем дружить и мы дружим, встречаемся очень часто", — рассказал Кличко на телеканале "112 Украина".

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По словам Кличко, Шварценеггер помогал в благотворительном аукционе фонда.

"Арнольд в последний раз помогал на аукционе, которые проводил Володя (Владимир Кличко — Ред.), дал свою куртку на аукцион, чтобы помогать больным детям. Куртка, в которой он играл Терминатора, была продана за 600 тыс. долл. и эти деньги идут в фонд братьев Кличко, для того, чтобы помогать тем детям, которые нуждаются", — добавил мэр.