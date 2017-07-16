Актер Владимир Толоконников. Справка

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Актер Владимир Толоконников умер в субботу в Москве на 75-м году жизни, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель алма-атинского театра имени Лермонтова, где долгое время работал Толоконников.

Советский и казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Казахстана Владимир Алексеевич Толоконников родился 25 июня 1943 года в городе Алма-Ата (Казахстан).

В школьные годы был активным участником самодеятельности, посещал драматический кружок.

После окончания школы пробовал поступить в один из московских театральных вузов, но не смог. Отслужил три года в рядах Вооруженных сил, работал в Театре юного зрителя в Куйбышеве (ныне Самара).

В 1973 году окончил актерский факультет Ярославского театрального училища.

После окончания вуза вернулся в Алма-Ату, стал актером Республиканского академического театра русской драмы имени Лермонтова (ныне Государственный академический русский театр драмы имени Лермонтова).

На его сцене сыграл более трех сотен ролей, среди которых Фирс в "Вишневом саду", Лука в "На дне", Кардинал Вулси в "Королевских играх".

Кинематографический дебют Владимира Толоконникова состоялся в 1981 году. Первой стала роль в боевике "Последний переход". Широкую известность получил после фильма Владимира Бортко "Собачье сердце" по Михаилу Булгакову, в котором снялся в 1988 году в роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

Кадр из фильма Владимир Толоконников в фильме "Собачье сердце"

Кадр из фильма Владимир Толоконников в фильме "Собачье сердце"

Впоследствии актер сыграл в кино десятки ролей, среди которых были такие фильмы, как "Мечты идиота", "Небо в алмазах", "Шанхай", "Тот, кто нежнее", "Хоттабыч", "Смех и грех", "Паршивые овцы", "Пес Рыжий".

Толоконников участвовал в проекте "На кухне с Толоконниковым", выходившем на алма-атинском телевидении. В этой передаче актер встречался со многими российскими знаменитостями, приезжавшими в Казахстан. Еще один телепроект Владимира Толоконникова — юмористическая программа "Толобайки", которая не один год с успехом шла на казахстанском канале КТК. Одно время она демонстрировалась в России.

Толоконников в 2009 году был награжден российским орденом Дружбы. Актер – лауреат государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (за роль Шарикова в "Собачьем сердце"), независимой премии "Платиновый Тарлан". На фестивале-конкурсе "Алтын адам" — "Человек года-2005" удостоен специальной премии "За вклад в развитие театрального искусства Казахстана". Картина "Хоттабыч" принесла Толоконникову кинонаграду MTV-2007 в номинации "Лучшая комедийная роль".

Актер был женат, вырастил двоих сыновей, один из которых тоже стал актером.

16 июля 2017 года Владимир Толоконников скончался в Москве, куда вернулся после съемок в Геленджике.