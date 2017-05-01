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    Шварценеггер надеется увидеть еще один бой Кличко и Джошуа

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    По словам голливудского актера, экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, поединок Кличко с Джошуа был одним из самых захватывающих боев, которые он когда-либо видел.
    Арнольд Шварценеггер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Популярный голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что хотел бы посмотреть бой-реванш между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко. Об этом Шварценеггер написал в воскресенье, 30 апреля, на своей странице в Twitter.

    Смотрите также: Поражение Кличко в поединке с Джошуа. Радость победителя

    "Один из самых захватывающих боев, которые я когда-либо видел. Поздравляю Энтони Джошуа с победой над Владимиром Кличко в удивительной поединке. Надеюсь на реванш", — написал Шварценеггер.

    ​Напомним, Джошуа в субботу на лондонском стадионе "Уэмбли" победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA.

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