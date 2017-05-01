Шварценеггер надеется увидеть еще один бой Кличко и Джошуа

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Популярный голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что хотел бы посмотреть бой-реванш между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко. Об этом Шварценеггер написал в воскресенье, 30 апреля, на своей странице в Twitter.

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"Один из самых захватывающих боев, которые я когда-либо видел. Поздравляю Энтони Джошуа с победой над Владимиром Кличко в удивительной поединке. Надеюсь на реванш", — написал Шварценеггер.

​Напомним, Джошуа в субботу на лондонском стадионе "Уэмбли" победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титул чемпиона мира по версиям IBO и IBF, а также суперчемпиона мира по версии WBA.