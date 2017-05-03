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    Шварценеггер "испортил" фото тайским туристам

    (обновлено: )13011
    Группа туристов из Таиланда позировала на фоне башни, а Шварценеггер внезапно подъехал на велосипеде и встал перед ними. Туристы не сразу узнали кинозвезду, поскольку он был в темных очках и камуфляжной куртке.
    Арнольд Шварценеггер испортил фото тайским туристам
    instagram.com/schwarzenegger

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Легендарный американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер "испортил" фото тайским туристам на фоне Эйфелевой башни в Париже, сообщает BBC.

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    Сообщается, что группа туристов из Таиланда позировала на фоне башни, а Шварценеггер внезапно подъехал на велосипеде и встал перед ними.

    Туристы не сразу узнали кинозвезду, поскольку он был в темных очках, камуфляжной куртке.

    Актер между тем поблагодарил путешественников за то, что они позволили ему сфотографироваться с ними без приглашения.

    По словам одного из туристов, сначала они действительно не узнали Шварценеггера, но их гид начал кричать "Арнольд", когда актер вместе с охранниками поехал дальше, и тогда все поняли, кто это был.

    instagram.com/schwarzenegger/
    Шварценеггер испортил фото тайским туристам

    Ранее сообщалось, что актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер может баллотироваться на выборах в сенат США.

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