КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Легендарный американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер "испортил" фото тайским туристам на фоне Эйфелевой башни в Париже, сообщает BBC.

Сообщается, что группа туристов из Таиланда позировала на фоне башни, а Шварценеггер внезапно подъехал на велосипеде и встал перед ними.

Туристы не сразу узнали кинозвезду, поскольку он был в темных очках, камуфляжной куртке.

Актер между тем поблагодарил путешественников за то, что они позволили ему сфотографироваться с ними без приглашения.

По словам одного из туристов, сначала они действительно не узнали Шварценеггера, но их гид начал кричать "Арнольд", когда актер вместе с охранниками поехал дальше, и тогда все поняли, кто это был.

instagram.com/schwarzenegger/ Шварценеггер испортил фото тайским туристам

Ранее сообщалось, что актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер может баллотироваться на выборах в сенат США.