Шварценеггер намерен сняться в шестой части "Терминатора" - СМИ

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер заявил, что собирается сняться в шестой части фильма "Терминатор", пишет издание Mirror.

Актер сообщил, что недавно встретился с режиссером Джеймсом Кэмероном, чтобы обсудить продолжение следующую часть блокбастера. "Он (фильм — ред.) возвращается. Он продвигается вперед. У него (Кэмерона) есть несколько хороших идей, как продолжить франшизу", — заявил Шварценеггер, которому вскоре исполнится 70 лет.

"Я буду в фильме", — подтвердил он.

Шварценеггер, обладатель ряда премий по бодибилдингу, переехал в США из Австрии в 1968 году в возрасте 21 года. Спортивную карьеру он завершил в 1980 году, с конца 1960-х снимается в кино. С ноября 2003 по январь 2011 года занимал пост губернатора Калифорнии. Фантастическая трилогия о киборге в человеческом обличье "Терминатор", "Терминатор 2: Судный день", "Терминатор 3: Восстание машин", в которой главную роль играет Шварценеггер, стала визитной карточкой актера в голливудском кинематографе.