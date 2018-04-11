Меладзе представил новую солистку "ВИА ГРА"

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Известный продюсер и композитор Константин Меладзе официально представил новую солистку группы "ВИА ГРА", которую ранее по личным причинам покинула Миша Романова.
Солисткой стала 26-летняя россиянка из Ярославля Ольга Меганская.
"С раннего детства девушка занимается музыкой, закончила музыкальную школу, но первое высшее образование получила по специальности «преподаватель истории и английского языка». На данный момент Ольга учится на 3 курсе эстрадного отделения в Ленинградском колледже культуры и искусств. Девушка очень трепетно относится к животным, не ест мясо и является строгим противником натурального меха", — рассказал Меладзе.
Ранее сообщалось, что бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос выложила в сети соблазнительные фото своих путешествий в экзотических краях.