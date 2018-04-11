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    Культура

    Меладзе представил новую солистку "ВИА ГРА"

    (обновлено: )27220
    Продюсер и композитор Константин Меладзе рассказал, что с раннего детства Ольга Меганская занимается музыкой, закончила музыкальную школу, но первое высшее образование получила по специальности "преподаватель истории и английского языка".
    Новая солистка группы ВИА ГРА
    meladzemusic

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Известный продюсер и композитор Константин Меладзе официально представил новую солистку группы "ВИА ГРА", которую ранее по личным причинам покинула Миша Романова.

    Солисткой стала 26-летняя россиянка из Ярославля Ольга Меганская. 

    omeganskaya
    Новая солистка группы ВИА ГРА
    meladzemusic
    Новая солистка группы ВИА ГРА

    "С раннего детства девушка занимается музыкой, закончила музыкальную школу, но первое высшее образование получила по специальности «преподаватель истории и английского языка». На данный момент Ольга учится на 3 курсе эстрадного отделения в Ленинградском колледже культуры и искусств. Девушка очень трепетно относится к животным, не ест мясо и является строгим противником натурального меха", — рассказал Меладзе.

    Ранее сообщалось, что бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос выложила в сети соблазнительные фото своих путешествий в экзотических краях.

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