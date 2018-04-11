Меладзе представил новую солистку "ВИА ГРА"

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Известный продюсер и композитор Константин Меладзе официально представил новую солистку группы "ВИА ГРА", которую ранее по личным причинам покинула Миша Романова.

Солисткой стала 26-летняя россиянка из Ярославля Ольга Меганская.

omeganskaya Новая солистка группы ВИА ГРА

meladzemusic Новая солистка группы ВИА ГРА

"С раннего детства девушка занимается музыкой, закончила музыкальную школу, но первое высшее образование получила по специальности «преподаватель истории и английского языка». На данный момент Ольга учится на 3 курсе эстрадного отделения в Ленинградском колледже культуры и искусств. Девушка очень трепетно относится к животным, не ест мясо и является строгим противником натурального меха", — рассказал Меладзе.

Ранее сообщалось, что бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра" Санта Димопулос выложила в сети соблазнительные фото своих путешествий в экзотических краях.