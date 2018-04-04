Певицу Эдиту Пьеху госпитализировали в Санкт-Петербурге

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Певицу и актрису, народную артистку СССР Эдиту Пьеху госпитализировали в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

"Я нахожусь во второй городской больнице с острым обострением бронхита. Здесь очень хорошие врачи. Поводов для беспокойства нет", — цитирует издание слова Пьехи.

Напомним, Эдита Пьеха является обладательницей французского ордена "За укрепление мира искусством", а также ряда других наград. К 1976 году певица выступала вместе с коллективом "Дружба", затем — со своим собственным ансамблем. 31 июля 2017 певица отпраздновала юбилей — тогда ей исполнилось 80 лет.