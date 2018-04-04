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    Культура

    Певицу Эдиту Пьеху госпитализировали в Санкт-Петербурге

    (обновлено: )11410
    Знаменитая певица и актриса лично прокомментировала свое самочувствие. По ее словам, она находится в одной из больниц Санкт-Петербурга с острым обострением бронхита.
    Эдита Пьеха
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Певицу и актрису, народную артистку СССР Эдиту Пьеху госпитализировали в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

    "Я нахожусь во второй городской больнице с острым обострением бронхита. Здесь очень хорошие врачи. Поводов для беспокойства нет", — цитирует издание слова Пьехи.

    Напомним, Эдита Пьеха является обладательницей французского ордена "За укрепление мира искусством", а также ряда других наград. К 1976 году певица выступала вместе с коллективом "Дружба", затем — со своим собственным ансамблем. 31 июля 2017 певица отпраздновала юбилей — тогда ей исполнилось 80 лет.

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