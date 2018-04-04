Российскую оперную певицу Нетребко с детьми выставили из театра в Лондоне

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Российская оперная певица Анна Нетребко (сопрано) не смогла посетить спектакль с детьми в Лондоне из-за того, что ей продали фальшивые билеты.

"За пять минут до того, как начался "Аладдин", нас прогнали с наших мест из-за повторного бронирования. Мы купили билеты в кассе на площади Лестер", — написала певица на своей странице в сети Instagram.

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Она также отметила, что подобное могло случиться с каждым, и нужно быть внимательнее при покупке билетов.

Как известно, кроме российского Нетребко также имеет и австрийское гражданство.