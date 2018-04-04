наверх
04.04.201807:15
Курсы валют НБУ
  • USD26.33+ 0.17
  • EUR32.41+ 0.17
Рубрики
Ещё
    Культура

    Российскую оперную певицу Нетребко с детьми выставили из театра в Лондоне

    (обновлено: )47522
    По словам знаменитой певицы, "за пять минут до того, как начался "Аладдин", нас прогнали с наших мест из-за повторного бронирования". Билеты, которые купила Анна Нетребко, оказались фальшивыми.
    Оперная певица Анна Нетребко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Российская оперная певица Анна Нетребко (сопрано) не смогла посетить спектакль с детьми в Лондоне из-за того, что ей продали фальшивые билеты.

    Настя Каменских
    Настя Каменских/Instagram
    "Рианна отдыхает!". Каменских похвасталась аппетитными формами

    "За пять минут до того, как начался "Аладдин", нас прогнали с наших мест из-за повторного бронирования. Мы купили билеты в кассе на площади Лестер", — написала певица на своей странице в сети Instagram.

    Читайте также: Гребенщиков объяснил желание выступить в Крыму и Донбассе

    Она также отметила, что подобное могло случиться с каждым, и нужно быть внимательнее при покупке билетов.

    Как известно, кроме российского Нетребко также имеет и австрийское гражданство. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Драка под Печерским судом в Киеве. Видео
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Растаявший снег затопил дорогу Полтава-Киев
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Масштабный марш националистов в центре Киева 3 апреля
    Массовые акции радикалов в Украине
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП