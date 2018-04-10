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    Культура

    Беременная Лобода показала личные снимки

    (обновлено: )31
    lobodaofficial

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Популярная украинская певица 35-летняя Светлана Лобода, улетевшая рожать второго ребенка в США, порадовала подписчиков в Instagram новыми фотографиями.

    Певица трогательно поздравила свою дочь Еву с днем рождения, девочке исполнилось семь лет.

    lobodaofficial
    Светлана Лобода

    Так же Светлана "засветила" шикарное кольцо, по всему видимому, с большим бриллиантом. Кто подарил столь дорогой и интимный подарок — певица не признается.

    lobodaofficial
    Светлана Лобода

    Ранее певица показала в доме с большим бассейном в Лос-Анджелесе, из которого открывается роскошная панорама на город. Лобода должна родить второго ребенка уже в мае.

    Рожать певица будет в элитной клинике, где рожали Мадонна, Виктория Бекхэм, Алсу. Будущим мамам предоставляют отдельную трехкомнатную палату, еду от шеф-повара и даже маникюр.

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