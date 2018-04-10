Беременная Лобода показала личные снимки

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Популярная украинская певица 35-летняя Светлана Лобода, улетевшая рожать второго ребенка в США, порадовала подписчиков в Instagram новыми фотографиями.

Певица трогательно поздравила свою дочь Еву с днем рождения, девочке исполнилось семь лет.

lobodaofficial Светлана Лобода

Так же Светлана "засветила" шикарное кольцо, по всему видимому, с большим бриллиантом. Кто подарил столь дорогой и интимный подарок — певица не признается.

lobodaofficial Светлана Лобода

Ранее певица показала в доме с большим бассейном в Лос-Анджелесе, из которого открывается роскошная панорама на город. Лобода должна родить второго ребенка уже в мае.

Рожать певица будет в элитной клинике, где рожали Мадонна, Виктория Бекхэм, Алсу. Будущим мамам предоставляют отдельную трехкомнатную палату, еду от шеф-повара и даже маникюр.