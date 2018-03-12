Отец Лободы прокомментировал беременность дочери

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Известная украинская певица Светлана Лобода, находящаяся на седьмом месяце беременности, перенесла все концерты.

По информации Starhit.ru, в ближайшее время Светлана улетит в Лос-Анджелес, где в мае и появится на свет ее второй ребенок. В этой же клинике рожали Мадонна, Виктория Бекхэм, Алсу. Будущим мамам предоставляют отдельную трехкомнатную палату, еду от шеф-повара и даже маникюр.

"Света старалась, чтобы про беременность узнали как можно позже, – сообщил Сергей Васильевич, отец певицы. – Но сейчас срок уже большой. Мы счастливы, да и дочь давно хотела еще одного ребенка. Внучка Евангелина – ей скоро будет 7 лет – у нас уже есть, теперь хотим внука! Отца будущего малыша она нам пока не представила, но любой выбор дочери я одобряю! В декрете артистка засиживаться не собирается. – Два месяца максимум сможет пробыть без работы и потом вернется на сцену! – продолжает папа звезды. – Она трудоголик, ей нужно что-то делать – выступать, гастролировать, удивлять. А с воспитанием малыша поможем – и нянчить, и гулять. Тем более, опыт уже есть".

Ранее сообщалось, что Лобода на церемонии вручения премии BraVo заявила, что скоро станет мамой во второй раз.