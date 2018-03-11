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    Культура

    Лобода развеяла слухи и недомолвки о своей беременности

    (обновлено: )150
    По словам певицы Светланы Лободы, она уходит в небольшой отпуск, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины - рождению малыша.
    Светлана Лобода
    lobodaofficial

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Украинская певица Светлана Лобода на церемонии вручения премии BraVo заявила, что скоро станет мамой во второй раз. 

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    DON EMMERT / AFP
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    "Мне очень приятно сегодня быть частью этого праздника. Хочу поблагодарить своих поклонников, зрителей, организаторов, мою команду, которая на протяжении стольких лет со мной. Этот год был наполнен яркими событиями, и в моей жизни он стал знаковым. Я ухожу в небольшой отпуск, чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре. Также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины — рождению малыша. Для меня это большое чудо, и я благодарна небу за этот подарок. А вернусь я к вам уже в июне!" — заявила Лобода.

    Ранее сообщалось, что Лобода беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.

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