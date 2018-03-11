Лобода развеяла слухи и недомолвки о своей беременности

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Украинская певица Светлана Лобода на церемонии вручения премии BraVo заявила, что скоро станет мамой во второй раз.

"Мне очень приятно сегодня быть частью этого праздника. Хочу поблагодарить своих поклонников, зрителей, организаторов, мою команду, которая на протяжении стольких лет со мной. Этот год был наполнен яркими событиями, и в моей жизни он стал знаковым. Я ухожу в небольшой отпуск, чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре. Также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины — рождению малыша. Для меня это большое чудо, и я благодарна небу за этот подарок. А вернусь я к вам уже в июне!" — заявила Лобода.

Ранее сообщалось, что Лобода беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.