Лобода откровенно рассказала о сексе втроем и романе со знаменитостью

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Певица Светлана Лобода не стесняясь поделилась пикантными подробностями своей личной жизни в эфире российского Love Radio.

Ведущие провели блиц-опрос артистки, во время которого она быстро отвечала на личные вопросы с вариантами ответа "да" или "нет. В разговоре Лобода призналась, что у нее был роман со знаменитостью, она занималась сексом на первом свидании и имела секс втроем.

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На все просьбы диджеев Светлана отказалась уточнить, когда и с кем она проводила такие эксперименты.

На видео — этот фрагмент можно посмотреть с 11:20.

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