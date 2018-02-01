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    Культура

    Лобода откровенно рассказала о сексе втроем и романе со знаменитостью

    (обновлено: )117535
    Блиц-опрос на российском радио заставил известную певицу признаться, что у нее был роман с другой знаменитостью, а также что она занималась любовью уже на первом свидании.
    Светлана Лобода
    Светлана Лобода/Instagram

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Певица Светлана Лобода не стесняясь поделилась пикантными подробностями своей личной жизни в эфире российского Love Radio.

    Ведущие провели блиц-опрос артистки, во время которого она быстро отвечала на личные вопросы с вариантами ответа "да" или "нет. В разговоре Лобода призналась, что у нее был роман со знаменитостью, она занималась сексом на первом свидании и имела секс втроем.

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    На все просьбы диджеев Светлана отказалась уточнить, когда и с кем она проводила такие эксперименты.

    На видео — этот фрагмент можно посмотреть с 11:20.

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