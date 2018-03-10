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    Фотоленты

    Всегда великолепна и желанна. Шэрон Стоун отмечает 60 лет

    (обновлено: )78740
    Шэрон Стоун
    Шэрон Стоун
    Шэрон Стоун
    Шэрон Стоун
    Шэрон Стоун
    Шэрон Стоун
    Шэрон Стоун
    Шэрон Стоун
    Шэрон Стоун
    Шэрон Стоун
    Шэрон Стоун
    Шэрон Стоун
    Шэрон Стоун
    Шэрон Стоун
    DON EMMERT / AFP
    Шэрон Стоун
    Шэрон Стоун
    TIZIANA FABI / AFP
    Шэрон Стоун
    Шэрон Стоун
    VALERY HACHE / AFP
    Шэрон Стоун
    Шэрон Стоун
    GABRIEL BOUYS / AFP
    Шэрон Стоун
    Шэрон Стоун
    AFP PHOTO / JANEK SKARZYNSKI
    Шэрон Стоун
    Шэрон Стоун
    ALBERTO PIZZOLI / AFP
    Шэрон Стоун
    Шэрон Стоун
    BERTRAND LANGLOIS / AFP
    Шэрон Стоун
    Шэрон Стоун
    ALBERTO PIZZOLI / AFP
    Шэрон Стоун
    Шэрон Стоун
    VALERIE MACON / AFP
    Шэрон Стоун
    Шэрон Стоун
    Robyn Beck / AFP
    Шэрон Стоун
    Шэрон Стоун
    instagram.com/sharonstone/
    Шэрон Стоун
    Шэрон Стоун
    instagram.com/sharonstone

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    Шэрон Стоун

    В субботу, 10 марта, знаменитой звезде "Основного инстинкта", голливудской актрисе Шэрон Стоун исполняется 60 лет.

    Шэрон родилась и выросла в Мидвилле, штат Пенсильвания. Там же в юности она приняла участие в одном из конкурсов красоты, где получила контракт с модельным агентством Форда, после чего отправилась покорять Париж и Милан.

    Покончив с карьерой модели, Стоун переехала в Нью-Йорк и вскоре дебютировала с незначительной роли в фильме Вуди Аллена "Воспоминания о звёздной пыли". Тогда же она играла роли второго плана в фильмах "Непримиримые противоречия", "Копи царя Соломона". 

    Стоун добилась наибольшей известности по роли в фильме "Основной инстинкт". После она сыграла жертву маньяка в "Щепке", и роль фригидной жены героя Ричарда Гира в фильме "На перепутье". За роль в фильме "Казино" Мартина Скорсезе она получила "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар". 

    В 1984—1987 года Стоун была замужем за сценаристом и продюсером Майклом Гринбургом. В 1998—2004 годах — за вице-президентом и редактором газеты San Francisco Chronicle Филом Бронштейном. У бывших супругов есть приёмный сын — Роэн Джозеф Бронштейн. После развода Стоун усыновила ещё двоих мальчиков — Лэрда Вонна Стоуна и Куинна Келли Стоуна. До того как в 2000 году впервые стать матерью, Стоун перенесла несколько выкидышей.

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