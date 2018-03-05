Лобода беременна от солиста Rammstein - СМИ

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Известная певица Светлана Лобода беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает таблоид Super.

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По информации издания, что Лобода находится на седьмом месяце беременности. Лобода и Линдеманн познакомились в прошлом году на фестивале "Жара" в Баку.

​Тогда певица выкладывала фото с рокером в своем Instagram.

hellomagazine.com Светлана Лобода и Тилль Линдеманн

Ранее сообщалось, что блиц-опрос на российском радио заставил Лободу признаться, что у нее был роман с другой знаменитостью, а также что она занималась любовью уже на первом свидании.