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    Культура

    Лобода беременна от солиста Rammstein - СМИ

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    По информации издания, что певица Светлана Лобода находится на седьмом месяце беременности. Лобода и Линдеманн познакомились в прошлом году на фестивале "Жара" в Баку.
    Певица Светлана Лобода
    lobodaofficial

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Известная певица Светлана Лобода беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает таблоид Super.

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    По информации издания, что Лобода находится на седьмом месяце беременности. Лобода и Линдеманн познакомились в прошлом году на фестивале "Жара" в Баку.

    ​Тогда певица выкладывала фото с рокером в своем Instagram.

    hellomagazine.com
    Светлана Лобода и Тилль Линдеманн

    Ранее сообщалось, что блиц-опрос на российском радио заставил Лободу признаться, что у нее был роман с другой знаменитостью, а также что она занималась любовью уже на первом свидании.

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