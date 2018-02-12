Лободу упрекнули в стиле Кардашьян

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Украинская певица Светлана Лобода, чаще выступающая в России, разместила на своей странице в Instagram, за которой следят более 2,8 миллиона подписчиков, новые фотографии.

На них звезда предстала в голубом наряде и с длинными белыми волосами.

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Один из снимков набрал почти 100 тысяч "лайков" (на главном фото), а количество пользователей, которым понравился второй снимок, превысило 163 тысячи (см. ниже).

Однако не всем фолловерам пришелся новый имидж певицы по душе. В частности, пользователь с ником olga_novaya777 пишет: "Верните прежнюю прическу. Это похоже на стиль Кардашьян (светская львица Ким Кардашьян — Ред.)".

Светлана Лобода/Instagram Светлана Лобода

Ранее Светлана Лобода без стеснений поделилась пикантными подробностями своей личной жизни в эфире российского радио. Ведущие провели блиц-опрос артистки, во время которого она быстро отвечала на личные вопросы с вариантами ответа "да" или "нет". В разговоре Лобода призналась, что у нее был роман со знаменитостью, она занималась сексом на первом свидании и имела секс втроем.