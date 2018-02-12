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    Культура

    Лободу упрекнули в стиле Кардашьян

    (обновлено: )46301
    Светлана Лобода разместила в соцсети два новых снимка, на которых она запечатлена в голубом наряде. Одна из подписчиков посоветовала звезде вернуть прическу, так как нынешняя похожа на стиль Кардашьян.
    Светлана Лобода
    Светлана Лобода/Instagram

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Украинская певица Светлана Лобода, чаще выступающая в России, разместила на своей странице в Instagram, за которой следят более 2,8 миллиона подписчиков, новые фотографии.

    Светлана Лобода уронила микрофон, выступая вживую на Авторадио
    Фото с Instagram Светланы Лободы
    К черту микрофон: Светлана Лобода оконфузилась на российском радио

    На них звезда предстала в голубом наряде и с длинными белыми волосами.

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    Один из снимков набрал почти 100 тысяч "лайков" (на главном фото), а количество пользователей, которым понравился второй снимок, превысило 163 тысячи (см. ниже).

    Однако не всем фолловерам пришелся новый имидж певицы по душе. В частности, пользователь с ником olga_novaya777 пишет: "Верните прежнюю прическу. Это похоже на стиль Кардашьян (светская львица Ким Кардашьян — Ред.)".

    Светлана Лобода/Instagram
    Светлана Лобода

    Ранее Светлана Лобода без стеснений поделилась пикантными подробностями своей личной жизни в эфире российского радио. Ведущие провели блиц-опрос артистки, во время которого она быстро отвечала на личные вопросы с вариантами ответа "да" или "нет". В разговоре Лобода призналась, что у нее был роман со знаменитостью, она занималась сексом на первом свидании и имела секс втроем.

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