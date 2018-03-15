Беременная Лобода показала дом, в котором будет жить в США

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Популярная украинская певица Светлана Лобода улетела рожать своего второго ребенка в США.

В своем stories в Instagram певица рассказала, что прилетела в Лос-Анджелес и выложила несколько коротких видео.

Судя по видео, певица с родными осела в Лос-Анджелесе в доме с большим бассейном. Из дома Лободы открывается роскошная панорама на город.

lobodaofficial Лобода улетела рожать в США

lobodaofficial Светлана Лобода показала дом, в котором будет жить в США

Лобода должна родить второго ребенка уже в мае.

Рожать певица будет в элитной клинике, где рожали Мадонна, Виктория Бекхэм, Алсу. Будущим мамам предоставляют отдельную трехкомнатную палату, еду от шеф-повара и даже маникюр.

Ранее сообщалось, что Лобода на церемонии вручения премии BraVo заявила, что скоро станет мамой во второй раз.