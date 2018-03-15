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    Культура

    Беременная Лобода показала дом, в котором будет жить в США

    (обновлено: )58752
    Певица Светлана Лобода будет жить в элитном районе Лос-Анджелеса, а рожать в клинике, где ранее уже появились дети Мадонны и Виктории Бекхэм.
    Певица Светлана Лобода
    lobodaofficial

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Популярная украинская певица Светлана Лобода улетела рожать своего второго ребенка в США.

    В своем stories в Instagram певица рассказала, что прилетела в Лос-Анджелес и выложила несколько коротких видео. 

    Судя по видео, певица с родными осела в Лос-Анджелесе в доме с большим бассейном. Из дома Лободы открывается роскошная панорама на город.

    lobodaofficial
    Лобода улетела рожать в США
    lobodaofficial
    Светлана Лобода показала дом, в котором будет жить в США

    Лобода должна родить второго ребенка уже в мае.

    Рожать певица будет в элитной клинике, где рожали Мадонна, Виктория Бекхэм, Алсу. Будущим мамам предоставляют отдельную трехкомнатную палату, еду от шеф-повара и даже маникюр.

    Ранее сообщалось, что Лобода на церемонии вручения премии BraVo заявила, что скоро станет мамой во второй раз

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