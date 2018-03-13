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    Китайцы снимают в Киеве фильм с поп-звездой в главной роли

    (обновлено: )16410
    Главную роль в сериале исполняет солист известной корейско-китайской поп-группы ЕХО Чжан Исин. Герой Исина, работник ломбарда по имени Лей, приобрел после аварии супер-способности в определении подлинности антиквариата.
    В Киеве снимают китайский сериал Золотой Глаз
    Firework Group

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В Киеве проходят съемки китайского сериала "Золотой глаз", организатором которых является крупнейшая в Китае онлайн теле- и видео платформа iQIYI, сообщает пресс-служба Firework Group.

    Специально для съемок сериала в Украину прибыли более 100 человек, которые работают под руководством китайского режиссера Лина Нана.

    Главную роль в сериале исполняет солист известной корейско-китайской поп-группы ЕХО Чжан Исин.

    Firework Group
    В Киеве снимают китайский сериал "Золотой Глаз"

    Герой Исина, работник ломбарда по имени Лей, приобрел после аварии супер-способности в определении подлинности антиквариата. Так же в главных ролях снимаются известные китайские актёры Ван Цзысюань, Ши Чжаоки, Чжан Фан и другие.

    Firework Group
    В Киеве снимают китайский сериал "Золотой Глаз"

    Премьера сериала ожидается летом 2018 года. В настоящее время ведутся переговоры с ведущим украинским телеканалом о приобретении прав на показ сериала.

    Как сообщалось ранее, популярный французский актер Жан Рено приехал на съемки в Украину.

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