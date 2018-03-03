Российская картина "Нелюбовь" получила "Сезар" как лучший зарубежный фильм

КЕИВ, 3 мар — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Кинокартина российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" получила национальную французскую кинопремию "Сезар" за лучший зарубежный фильм.

Конкуренцию "Нелюбви" составили шесть фильмов, в числе которых — "Дюнкерк" (Dunkerque) Кристофера Нолана, "Ла-Ла-Ленд" (La La Land) Дэмьена Шазелла, "Квадрат" (The Square) Рубена Эстлунда.

Премия "Сезар" (Cesar) ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года. Ее победители выбираются по результатам тайного голосования членов академии, которая на сегодняшний день насчитывает более 4,6 тысячи человек. Идея вручения премии принадлежит французскому продюсеру Жоржу Кравенну, основавшему Академию.

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Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена Приза жюри. Также по итогам фестиваля "Нелюбовь" получила самые высокие оценки у жюри международных критиков журнала Screen International. Кроме того, картина завоевала Гран-при на международных фестивалях в Мюнхене и Лондоне. Звягинцев также получил национальную кинопремию "Золотой орел" как лучший режиссер за фильм "Нелюбовь".